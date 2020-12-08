صحة الحسكة تستلم 50 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة

استلمت مديرية صحة الحسكة اليوم 50 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة لتأمين احتياجات المشافي العامة والمراكز الصحية بالمحافظة.



وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف , أن الأدوية تم استلامها اليوم بعد أن وصلت إلى المحافظة جواً عبر مطار القامشلي وتضم مختلف أنواع الأدوية والسيرومات إضافة إلى بعض اللوازم الخاصة بالعمل ومن المقرر أن يتم توزيعها على المشافي والمراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتسعى مديرية الصحة في الحسكة إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة في المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة الذي أحدث ليكون بديلاً عن المشفى الوطني الذي خرج عن السيطرة “جراء استيلاء ميليشيا قسد عليه”.