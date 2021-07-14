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صالة للسورية للتجارة في دمشق تتقاضى مبالغ زائدة من المواطنين ثمناً للمواد المقننة

وصلت شكاوى عديدة تفيد بتقاضي موظفي إحدى صالات السورية للتجارة في دمشق مبالغ زائدة عن الثمن الحقيقي للمواد المقننة، وذلك على الرغم من تحديد سعر السكر والرز عبر البطاقة الذكية بقيمة ألف ليرة للكيلو الواحد وهذا الأمر رصدته «الوطن» خلال وجودها في الصالة.

ومن المشاهدات في الصالة على سبيل المثال في حال كانت العائلة مؤلفة من شخصين فإن حصة هذه العائلة خلال الدورة الحالية هي 4 كيلو رز و4 كيلو سكر ويجب أن يتقاضى الموظف 8 آلاف ليرة فقط ثمن هذه الكمية بعد تحديد سعر الكيلو الواحد للرز أو السكر بسعر ألف ليرة إلا أنه كان يتقاضى من كل مواطن 500 ليرة عن حصته وهذا الأمر لا يشمل العائلة المؤلفة من شخصين بل كان معمماً على كل المواطنين.

ورصدنا خلال وجودها أيضاً في الصالة سواءً في تقديم الخدمات من قبل المعنيين في الصالة من حيث نوعية الأكياس المعبأ بها السكر والرز التي لوحظ أن نسبة منها مثقوبة ويتسرب منها السكر والرز وينتشر على الأرض والمعيب أنه على الرغم من وقوع السكر أو الرز من الأكياس المثقوبة يقومون ببيعها للمواطنين ما يعني أنها قد فقدت نسبة من وزنها المحدد.

لمعرفة ما المبررات لتقاضي موظفي هذه الصالة مبالغ زائدة من المواطنين وهل يعتبر هذا الأمر مبرراً ومشروعاً تواصلنا مع مدير السورية للتجارة في دمشق طلال حمود الذي أكد أن سيتصرف بشكل فوري وسيعالج هذا الأمر بسرعة، معتبراً أن تقاضي أي مبلغ أكثر من ألف ليرة للكيلو الواحد سواء أكان رزاً أم سكراً أمر مخالف وسيتم محاسبة المخالف.

وبيّن حمود أنه تم اعتباراً من الأمس البدء بتوزيع المواد المقننة في دمشق للدورة الحالية، مؤكداً أن المواد متوافرة وموجودة في الصالات.

وبالحديث عن الكمية المخصصة للعائلات للدفعة الحالية بحسب عدد الأفراد، ففي حال كانت العائلة مؤلفة من فرد واحد مخصصاتها 2 كيلو سكر و2 كيلو رز وثمنها بعد تعديل السعر 4 آلاف ليرة، وإن كانت مؤلفة من فردين فمخصصاتها 4 كيلو سكر و4 كيلو رز وثمنها 8 آلاف ليرة، وإن كانت مؤلفة من 3 أفراد فمخصصاتها 6 كيلو سكر و6 كيلو رز وثمنها 12 ألف ليرة، وفي حال كانت مؤلفة من 4 أفراد فإن مخصصاتها 8 كيلو سكر و6 كيلو رز ثمنها 14 ألف ليرة، وإن كانت مؤلفة من 5 أو 6 أفراد فمخصصاتها 10 كيلو سكر و8 كيلو رز ثمنها 18 ألف ليرة، وأخيراً إن كانت مؤلفة من 7 أفراد وأكثر تكن مخصصاتها 12 كيلو سكر و10 كيلو رز ثمنها 22 ألف ليرة.

 

الوطن