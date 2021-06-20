صاغة دمشق تتوقع انخفاض سعر الذهب في سوريا .. “بشرط”

توقع رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة.



وقال جزماتي في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية إن: “هناك إمكانية لانخفاض أسعار الذهب محلياً في الفترة القادمة، في حال استمر التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفض سعرها بقرابة 100 دولار مؤخراً”.



وتابع جزماتي: “كانت الأونصة الذهبية العالمية، تباع بسعر 1870 دولاراً في الأسبوع الماضي، فيما سجلت سعراً بـ1760 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي”.



وأكمل جزماتي: “تأثر سعر الذهب إيجاباً مع انحسار موجة فيروس كورونا عالمياً وعودة الشركات العالمية للنشاط التدريجي وهو ما أدى لانخفاض أسعاره العالمية”.



وأوضح جزماتي أن: “تحسن سعر الذهب، سينعكس إيجاباً على السعر المحلي في حال استمرت الظروف المواتية لذلك”.

وبينّ جزماتي أن: “حركة البيع متوسطة حاليا، وأفضل من الفترة السابقة”، مع وجود ما أسماه “التزام تام من كل محال بيع الذهب والصياغة بالتسعيرة الرسمية والمحددة من جمعية الصاغة”.



وقال جزماتي: “حدثت عدة محاولات في فترات سابقة لتلاعب البعض بالتسعيرة ولكن من دون جدوى، وتلقت الجمعية عدداً من الشكاوى حول أجرة الصياغة من بعض المحال وتمت معالجة الشكوى بالتواصل مع الصائغ لتخفيض الأجرة”.



وأكمل جزماتي: “في ظل تنامي الوعي لدى المواطنين والتزام الباعة والصاغة بتعليمات الجمعية، لم يتم تسجيل أي حالة تلاعب أو غش بالذهب، منذ فترة طويلة”.



يذكر أن الثبات السعري في الذهب مستمر في الآونة الأخيرة، حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ل.س للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ل.س للغرام .