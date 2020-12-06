"صار حقها نص مليون”هل ستشتري هذا العيد شجرة..؟

الكثير من المظاهر الاحتفالية التي اعتاد السوريون عليها في الأعوام السابقة خلال فترة عيد الميلاد كانت تتنوع ما بين شراء شجرة “الكريسماس” المزينة بالألوان المبهجة



والإكسسوارت أو تمثال بابا نويل أو هدايا عيد الميلاد لأستقبال عام جديد على أمل أن يحمل الخير وتتحقق فيه الأمنيات.



وشهدت أسواق دمشق مع حلول فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار أشجار الميلاد والزينة التابعة لها والأدوات المخصصة لتزيين المنازل لتتحول بذلك فرحة طقوس الأعياد إلى معاناة تضغط على ذوي الدخل المحدود.



وفي استطلاع لرأي السوريين حول “شجرة عيد الميلاد” تقول أم محمد وهي أم لثلاثة أطفال إن “من يمتلك شجرة كريسماس قديمة سوف يستخدمها ولن يشتري أخرى جديدة”.وتابعت “ارتفاع أسعار الزينة جعل الكثيرين يتجهون إلى صنعها يدوياً أو الاستعانة بـالزينة التي تم استخدامها العام الماضي”.



وأضافت “كنا نتنافس سابقاً في زينة الميلاد أنا والجيران أيها ستكون الأجمل ولكن الآن أصبحنا نقتصر على زينة بسيطة داخل المنزل”.



و أشارت ريم (موظفة وأم لطفلين) إلى ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء ليصل إلى مستلزمات العيد وعلى الرغم من أنها قررت شراء أدنى مستلزمات العيد إلا أن أدنى هذه المستلزمات فاقت خيالها لتضطرإلى الاستغناء عن شراء شجرة عيد الميلاد وهدايا عيد الميلاد.



و أضافت ريم، أن انقطاع الكهرباء في منطقتها ما يقارب عشر ساعات كان مبرراً كافياً لاستغنائها عن شراء بعض لوازم العيد فما الفائدة من شراء شجرة العيد اذا كانت ستبقى دون اإنارة أغلب الوقت.



أما ريما (طالبة جامعية) قالت إنها لا تشعر هذا العام بأن العيد قد جاء ولا بأي بهجة متعلقة به ولا شيء يدعو الى الإحتفال، مضيفةً بأنها ستقوم بشراء هدايا إلا أنها خفضت قيمة كل هدية الى النصف”.



من جهته قال خالد وهو رب أسرة :”لن أستطيع القيام بطقوس العيد هذا العام فمثلاً التنكر بـ زي بابا نويل لأطفالي سيكلفني معاشي”، مشيراً إلى أنه سيكتفي بشجرة وزينة بسيطة”.وتابع خالد قوله “أما احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية أصبحت اليوم حكراً على الطبقة الكلاس ولم يعد باستطاعة ذوي الدخل المحدود إقامة الاحتفالات المنزلية مع أرتفاع الأسعار وتدني الأجور”.



عيد.. بأقل التكاليف



لكن هناك من تحدى ظروف الأسواق وغلائها وتقول عبير، وهي ربة منزل وأم لطفلين “رغم الغلاء الناس بتحب تفرح وتنبسط بكل مناسبة ولكن بأقل تكاليف”.وتابعت قولها إن:” غلاء الأسعار بالمحلات منحها الكثير من الأفكار لصنع مجسم لشجرة الميلاد يدوياً والزينة الخاصة للاحتفال داخل المنزل بأبسط وأسهل الطرق و بأقل التكاليف فهي مناسبة تأتي مرة في العام”.



بدائل طبيعية



ويرى علي أنه “من المؤلم التخلي عن شجرة العيد بسبب تكاليفها الباهظة فهو يحرص عادةً على شراء الزينة وشجرة الميلاد لإدخال الفرح والبهجة إلى منزله خلال توديع عام واستقبال عام جديد ولكن ارتفاع الأسعار جعله يعتمد على شجرة طبيعية مزروعة بحوض في بيته و الاستعانة بـالزينة التي تم استخدامها العام الماضي”.



و وصلت سعر شجرة الزينة لأنواع متوسطة الجودة والحجم في بعض المناطق إلى قرابة الـ 500 ألف ليرة سورية ، كونها تعتبر من أهم المعالم في عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة.



وتفاوتت أسعار شجرة الميلاد بحسب طولها ونوعيتها من منطقة الى أخرى فسعر أرخص شجرة عيد ميلاد قياس ٩٠ سم بلغ ٥٠٠٠٠ ل.س و قياس ١٢٠ سم بلغ ٦٠٠٠٠ ل.س وقياس ١٥٠سم بلغ ٧٠٠٠٠ ل.س وقياس ١٩٠ سم بلغ ١٣٠٠٠٠ ل.س وقياس ٢١٠ سم بلغ ١٥٠٠٠٠ ل.س وتتراوحت أسعار أدوات الزينة بين ٣٠٠٠٠ لل ٨٠٠٠٠ تقريباً.جدير بالذكر أن فترة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية تمتد بين 25 كانون الأول وحتى 31 من الشهر نفسه، وهو عيد رأس السنة الميلادية، وتحتفل العديد من العائلات السورية في هذا اليوم بقدوم العام الجديد.





تلفزيون الخبر