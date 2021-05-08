شيخ الأزهر يدين اقتحام ساحات المسجد الأقصى

دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم السبت، اقتحام ساحات المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.



وذكر الطيب في بيان نشر على حسابه على "فيسبوك" أنَّ "اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله - إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخز".





وأكد الطيب على تضامن "الأزهر، علماء وطلاباً، كليّاً مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعياً الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة".



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة المغرب، أسفرت عن إصابة أكثر من 200 فلسطيني.



وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطيّ وقنابل الصوت والغاز. وبالتوازي تصدّى الفلسطينيون في الشيخ جرّاح لمستوطنين مسلّحين اعتدوا على أهالي الحيّ.