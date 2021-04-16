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شهداء وجرحى في ريف حمص

ارتقى شخصان وجرح آخرون، كانوا في طريقهم لجمع الكمأة (الفقع أو الفطر البري) بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حمص 

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني وليد عودة إن "سيارة كانت تقل 14 مدنيا من أبناء البادية انفجرت أثناء مرورها فوق لغم أرضي زرعه إرهابيو داعش قبل اندحارهم من المنطقة" وذلك في منطقة سد وادي أبيض نحو 25 كم شمال غرب مدينة تدمر في ريف حمص.


وأوضح عودة أن اثنين قتلا وهما في العقد الرابع من عمرهما، وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال ونساء بجروح ورضوض وكسور مختلفة.

وأشار عودة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ثم نقلوا بعدها إلى مشافي حمص.

وكان شخص قتل وأصيب آخر في السابع من الشهر الجاري جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء قيامهما بجمع مادة الكمأة في منطقة الماسك على طريق جبل شاعر شمال غرب مدينة تدمر.

 


 
المصدر: "سانا"