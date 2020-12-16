شفاء أحد أشهر أطباءه اللاذقية من الفيروس المستجد

أعلن مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية شفاء الدكتور "محمد الخير" من إصابته بفيروس كورونا عقب معركة طويلة وشاقة مع المرض.



إدارة المشفى وفي منشور عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك" كتبت: «أحر التهاني للأستاذ الدكتور محمد الخير وعائلته لتماثله للشفاء وعودته لبيته سالماً بعد معركة طويلة وشاقة مع المرض إثر إصابته بفيروس كــورونا».



وأضافت «أصيب بالفيروس نتيجة إخلاصه وتفانيه بالعمل كونه رئيس شعبة أمراض الصدر في مشفى تشرين الجامعي وكلية الطب باللاذقية ورئيس فريق التصدي لهذا الوباء في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية».



"الدكتور الخير" هو أحد أشهر الأطباء في محافظة اللاذقية ورئيس شعبة أمراض الصدر في مشفى تشرين الجامعي و"كلية الطب" باللاذقية ورئيس فريق التصدي لهذا الوباء في المشفى المذكور.