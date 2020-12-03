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شروط المحروقات لترخيص محطات جديدة في حلب

أصدرت لجنة المحروقات في محافظة حلب يوم الخميس قراراً اشترطت عبره في ترخيص محطات الوقود الجديدة على مداخل حلب، تركيب مضخات لتزويد السيارات الحكومية بمادتي البنزين والمازوت. 


وجاء في قرار اللجنة أنه “يوافق على ترخيص محطات الوقود الجديدة في المحاور الرئيسية المؤدية الى المدينة، بشرط تركيب مضخات لتزويد السيارات الحكومية بمادتي البنزين والمازوت”. 


وسمح القرار أيضاً “لأي محطة عاملة، بتركيب مضخات لتزويد السيارات الحكومية بالمادتين”. 


ويعرف عن محطات الوقود في مدينة حلب أنها ليست جميعها تزود البنزين والمازوت للسيارات الحكومية عبر البطاقة المخصصة لهم. 


ويقتصر أمر تعبئة المادتين للسيارات الحكومية على عدة محطات فقط، كمحطة نادي الضباط أمام ساحة سعد الله الجابري، ومحطة طيبة، ومحطة القصر البلدي. الخبر