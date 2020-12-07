شركتان روسيتان تفتتحان فرعين بدمشق للتنقيب عن البترول

وافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية” على الطلب المقدم من شركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين، لافتتاح فرعين لهما بدمشق، وتتمثل غايتهما في سورية بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه.

ومنحت الوزارة الشركتين شهادة تسجيل فرعيهما في سورية، ويقع مقرهما بدمشق – الشعلان أرضي بناء العنبر، شارع تاج الدين السبكي.



ويبلغ رأسمال “MERUCRY ميركوري” 7.35 مليون روبل وجرى تعيين “دميتري فاسيليفيتش غرينكيف” مديراً لفرعها في سورية، فيما يسجل رأسمال “VELADA فيلادا” 7.3 مليون روبل وتم اختيار “إيلدارا كاميلييفيتش زاريبوف” مديراً لفرعها في سورية.



وفي تشرين الأول 2020، جرى افتتاح فرع لشركة “إس تي جي تكنولوجي” أو “STG Technology” الروسية بدمشق، وتتمثل غايتها الأساسية بتقديم خدمات ضمن مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، وتجارة الخامات والمعادن والكيماويات.



وفي نهاية 2019، سمحت الاقتصاد لشركة ستروي ترانس غاز “STG” الروسية، بافتتاح فرع لها بدمشق في منطقة أبورمانة، وتم تعيين “زاخيد شاخسوفاروف” مديراً عاماً للفرع، ويعادل رأسمالها 2 مليون روبل.



وتتركز مهام “STG” باستخراج وإنتاج الأسمدة المعدنية والمركبة والآزوتية، وتقديم الخدمات بمجال استخراج الثروات الطبيعية، وإنتاج المواد الكيميائية اللاعضوية، وإنتاج الإسمنت والكلس والجبس، وتجميع الآلات والتجهيزات الصناعية، ووضع تصاميم البناء.



وتستثمر “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية حالياً معامل “الشركة العامة للأسمدة” بحمص لمدة 40 عاماً، إضافة إلى “مرفأ طرطوس” لمدة 49 عاماً، وخامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر، بموجب عقود صادقت عليها الجهات المعنية مؤخراً.







الاقتصادي