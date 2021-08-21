شركة “LG” للإلكترونيات تنوي مغادرة سوريا

قالت مصادر إعلامية إن شركة “LG” للإلكترونيات والأدوات المنزلية تنوي الانسحاب من السوق السورية.



ونقلت صحيفة المدن اللبنانية عن مصادر سورية، أن شركة “LG” الكورية الجنوبية ألغت عقد الوكالة الممنوح لشركة “اكريّم المتحدة للإلكترونيات”، من دون تقديم تفسيرات.



وأضاف الصحيفة، أن تقديرات اقتصادية أرجعت قرار “LG” إلى محاولة الشركة تفادي الخسائر الناجمة عن ضعف الإقبال على شراء الإلكترونيات والأدوات المنزلية في السوق السورية.



وذكرت المصادر أن شركة “LG” بتلك الخطوة تكون قد تخلت عن آخر وكيل لها في سوريا، بعد انسحاب وكيلها الرئيسي (مجموعة غريواتي) في وقت سابق، من السوق السورية،.



وأوضحت، بأن منتجات شركة “LG” لا زالت مطروحة في الأسواق السورية، غير أن الشركة (اكريّم المتحدة للإلكترونيات)، ألغت نظام الكفالة عند بيع المنتج، وذلك بعد خسارة الشركة المحلية للتعويضات من قبل “LG” الكورية الجنوبية، بعد سحب عقد الوكالة.



وبينت الصحيفة، أن هناك تفسيرات كثيرة لما يجري من انسحاب تدريجي للشركات الأجنبية، منها أن الوضع الاقتصادي يسير نحو مزيد من التدهور نتيجة تراكمات الحرب التي دخلت عقدها الثاني، دون أي بوادر للحل.

وكالات