شركة طيران جديدة تنضم إلى «سوق النقل الجوي» في سوريا

كشفت مصادر محلية عن تحضيرات حكومية لدخول شركة طيران جديدة إلى سوق النقل الجوي في سوريا، لتنضم إلى شركات أخرى من بينها الخطوط الجوية السورية.



مصادر في الطيران المدني أكدت أن هناك موافقة لشركة طيران جديدة، ولكن تحتاج لبعض الإجراءات لتصبح على أرض الواقع، والأمر يحتاج إلى وقت، وحينذاك يتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بها لدخولها إلى سوق الطيران السوري.



ويحق للشركة الجديدة تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات ضمن الخطوط الجوية السوري وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا



وتعمل داخل سوريا حالياً شركتي طيران خاصة فقط، هي «أجنحة الشام للطيران» التي انطلقت 2007، و«فلاي داماس» التي بدأت عملها 2015، إلى جانب مؤسسة الطيران العربية السورية الحكومية، المؤسسَة منذ عام 1946.