الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي
قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار
ضباط أتراك يتحدثون عن اليوم الأسود لهم في سوريا
مسلحو “قسد” يلاحقون “عملاء الاستخبارات التركية” شرقي سوريا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في الشدادي
ثلاث تحركات لروسيا تعزز تواجدها العسكري شرق الفرات
“المونيتور”: مصر تكثّف جهودها لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية
الرئيس الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني: حريصون على تطوير العلاقة بين البلدين
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة
تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
روايتان لعملية التحالف الدولي ضد مجموعة من "الدواعش" شمال شرقي سوريا

شركة طيران جديدة تنضم إلى «سوق النقل الجوي» في سوريا

كشفت مصادر محلية عن تحضيرات حكومية لدخول شركة طيران جديدة إلى سوق النقل الجوي في سوريا، لتنضم إلى شركات أخرى من بينها الخطوط الجوية السورية.

مصادر في الطيران المدني أكدت أن هناك موافقة لشركة طيران جديدة، ولكن تحتاج لبعض الإجراءات لتصبح على أرض الواقع، والأمر يحتاج إلى وقت، وحينذاك يتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بها لدخولها إلى سوق الطيران السوري.

ويحق للشركة الجديدة تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات ضمن الخطوط الجوية السوري وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا

وتعمل داخل سوريا حالياً شركتي طيران خاصة فقط، هي «أجنحة الشام للطيران» التي انطلقت 2007، و«فلاي داماس» التي بدأت عملها 2015، إلى جانب مؤسسة الطيران العربية السورية الحكومية، المؤسسَة منذ عام 1946.