روسيا تحذّر مجدداً من استفزاز كيميائي يحضّر له المسلحون في إدلب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مفاوضات علنية مرتقبة بين الحكومة السورية و”قسد”
ضجة في شمال سوريا بعد ظهور العلم السوري على شحنة مساعدات تركية
الجعفري يؤدي اليمين نائبا لوزير خارجية سوريا
قاذفات استراتيجية نووية روسية الى سوريا؟
معادلة جديدة أمام القوات التركية في الشمال السوري
القبائل العربية تثور على قسد وممارساتها شمال سوريا
اشتباكات عنيفة بين فصائل ميليشيا “الجيش الوطني” التابع لتركيا في عفرين
غارات على مواقع لـ "النصرة" داخل إدلب
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في منطقة الجزيرة
الكشف عن اتفاق استخبارات غربية مع تنظيم (داعش) لتنفيذ اعتداءات في سورية
تكتيك جديد للجيش في البادية
وزير تربية قسد يعتقل المدرّسين لتعليمهم المنهاج السوري.. تزامناً مع تخرج ابنه من جامعة تشرين!
سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر تجنيداً للأطفال

شركة زيوت حماة تعلن لائحة أسعار جديدة لإنتاجها

أعلنت الشركة العامة لصناعة الزيوت في حماة لائحة أسعار جديدة لبيع زيت بذور القطن المكرر والمعبأ لجهات القطاعين العام والخاص والبيع المباشر ضمن خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي وإيجاد حالة من الاستقرار في الأسواق.

وذكر المدير العام للشركة المهندس عبد المجيد قلفة ، أنه بناء على اجتماع اللجنة الإدارية وبحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقرر بيع جهات القطاع العام من مؤسستي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية لعبوة سعة 4 لترات بسعر 12925 ليرة وعبوة سعة 2 لتر بـ 7125 ليرة والبيع المباشر لعبوة سعة 4 لترات بـ 14000 ليرة و2 لتر بسعر 7700 ليرة.

وبين قلفة أن الشركة استأنفت العملية الإنتاجية مطلع شباط الجاري بعد توقف عدة أشهر وتأمين 2500 طن من بذار القطن المادة الأولية والأساسية لإنتاج الزيت.