شركة زيوت حماة تعلن لائحة أسعار جديدة لإنتاجها

أعلنت الشركة العامة لصناعة الزيوت في حماة لائحة أسعار جديدة لبيع زيت بذور القطن المكرر والمعبأ لجهات القطاعين العام والخاص والبيع المباشر ضمن خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي وإيجاد حالة من الاستقرار في الأسواق.



وذكر المدير العام للشركة المهندس عبد المجيد قلفة ، أنه بناء على اجتماع اللجنة الإدارية وبحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقرر بيع جهات القطاع العام من مؤسستي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية لعبوة سعة 4 لترات بسعر 12925 ليرة وعبوة سعة 2 لتر بـ 7125 ليرة والبيع المباشر لعبوة سعة 4 لترات بـ 14000 ليرة و2 لتر بسعر 7700 ليرة.



وبين قلفة أن الشركة استأنفت العملية الإنتاجية مطلع شباط الجاري بعد توقف عدة أشهر وتأمين 2500 طن من بذار القطن المادة الأولية والأساسية لإنتاج الزيت.