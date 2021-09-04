شركة روسيّة تطرد مئات العمال السوريين من عملهم في حمص

أقدمت شركة “ستروي ترانس غاز” للأسمدة المشغلة روسياً، على إقالة مئات العمال السوريين العاملين في الشركة.



ونقلت وسائل إعلام محليّة عن ممثل عمال حمص في اتحاد النقابات، “حافظ خنصر” قوله إنّ: «الشركة الروسيّة، احتفظت فقط بـ 400 عامل من بين 1800 عامل كانوا في معامل الأسمدة».





وبحسب “خناصر” فإن الشركة الروسيّة خالفت بقراراتها الاتفاق مع «الحكومة السوريّة»، والذي يتضمن « أن تحتفظ الشركة بـ 85% من العمال القائمين على رأس عملهم».

ولم تعلّق «الحكومة السوريّة» على قرارات الشركة الروسيّة حتى الآن، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تقيل فيها الشركة، عمّال سوريين على رأس عملهم وتحرمهم من التعويضات القانونيّة.



وشركة “ستروي ترانس غاز“، هي شركة روسية، وقّعت في النصف الأول من العام 2017، عقوداً لاستثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، والتي تضم 3 معامل لمدة 48 عاماً.



وكانت أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال الفترة الماضية، حيث أصدر المصرف الزراعي في أول تموز الماضي بياناً حدد فيه سعر بيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بـ 304.8 آلاف ليرة.