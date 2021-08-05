شركة روسية تنفّذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية

أعلن مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء “نجوان الخوري” عن وجود 4 عروض من شركات تابعة لدول صديقة لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية، وتبلغ استطاعة كل منهما 200 ميغا واط.



وأوضح “الخوري” أنه تم إحالة تنفيذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية لشركة روسية، والتي ستقوم بتوريد كافة القطع التبديلية للمجموعتين البخاريتين، مضيفاً: “ستستغرق أعمال الصيانة لكل مجموعة بخارية بعد وصول الخبراء وتوريد المواد اللازمة، مدة زمنية تصل لـ 6 أشهر، وسنعمل على تخفيض المدة الزمنية”.



وقال “الخوري”: “سنعمل جاهدين لوضع المجموعة البخارية الأولى في محطة تشرين بالخدمة أثناء فترة صيانة المجموعة الثانية لعدم خسارة استطاعة التوليد”، بحسب إذاعة “نينار إف إم”.



وأعلن وزير الكهرباء “غسان الزامل”، الاثنين، عودة إقلاع محطة تشرين الحرارية بعد خروجها عن الخدمة نتيجة عطل طارئ، واعداً بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي خلال الساعات القادمة، فيما عانت معظم المناطق في دمشق وريفها من التقنين الجائر الذي يستمر إلى 8 ساعات قطع وواحدة تغذية.