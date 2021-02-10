الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين
"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية
ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة
قسد تحول “الدراجات النارية” إلى عدو.. ارتزاق جديد وتبرير للفشل
تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله
عمليات للجيش في البادية: ممنوعٌ قطع طريق دمشق ــ دير الزور
توتر أمني في كناكر عقب اغتيال قيادي سابق
معلومات عن العثور على رفاة عالم الآثار السوري خالد الأسعد بانتظار التأكيد
تقرير أممي: “تحرير الشام” تكسب مليون دولار شهرياً من تجارة الوقود
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له

شركة ترفض استقالة موظفها.. وتزيد راتبه مع شوكولا

رفضت إحدى الشركات المصرية طلب استقالة موظف لديها، الأمر الذي أثار جدلاً، عقب صورة لردها عليه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة رداً على رفضها الاستقالة « أستاذ أحمد عبد العزيز، ملك الحسابات، تم رفض طلب استقالتك لأنك واجهة الشركة وعدم وجودك حيأثر علينا».

وأضافت: «ومن أجل تحسين مزاجك، قررنا مع مدير الموارد البشرية على زيادة راتبك 30%، وسيتم صرف نوع شوكولاتة "ميلكا" يومياً مع أنواع "كيندر، كيت كات"».

وكان الموظف أحمد عبدالعزيز، قد كتب في طلب استقالته «السيد الفاضل مدير الشركة، يرجى التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من العمل بالشركة وذلك لإنني "اتخنقت منكم بجد"».

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد الشركة على الموظف.