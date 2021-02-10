شركة ترفض استقالة موظفها.. وتزيد راتبه مع شوكولا

رفضت إحدى الشركات المصرية طلب استقالة موظف لديها، الأمر الذي أثار جدلاً، عقب صورة لردها عليه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الشركة رداً على رفضها الاستقالة « أستاذ أحمد عبد العزيز، ملك الحسابات، تم رفض طلب استقالتك لأنك واجهة الشركة وعدم وجودك حيأثر علينا».



وأضافت: «ومن أجل تحسين مزاجك، قررنا مع مدير الموارد البشرية على زيادة راتبك 30%، وسيتم صرف نوع شوكولاتة "ميلكا" يومياً مع أنواع "كيندر، كيت كات"».



وكان الموظف أحمد عبدالعزيز، قد كتب في طلب استقالته «السيد الفاضل مدير الشركة، يرجى التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من العمل بالشركة وذلك لإنني "اتخنقت منكم بجد"».



وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد الشركة على الموظف.