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شركة تحتال على الجيش الأمريكي

ستدفع شركة "إنسيتو" لصناعة الطائرات بدون طيار 25 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة إليها بزيادة الرسوم على البحرية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وتتعلق التهم بأسعار الطائرات بدون طيار، حيث قدمت الشركة بيانات كاذبة عن التكاليف، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي بشأن الغرامة أمس.

وجاء في البيان: "تحل التسوية الادعاءات القائلة بأن إنسيتو قد حثت الحكومة عن عمد على منحها هذه العقود السبعة غير التنافسية بأسعار متضخمة، ذلك تم من خلال عرض بيانات التكلفة والتسعير للأجزاء الجديدة، في حين استخدمت الشركة مكونات أقل تكلفة معاد تدويرها وتجديدها أو معاد تكوينها".

ووفقاً لوزارة العدل، فإن التسوية تأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعها الرئيس التنفيذي السابق للشركة الدكتور أوهارا بموجب "أحكام المبلغين عن المخالفات" في قانون الادعاءات الكاذبة.