الأسيرة المحررة نهال المقت: أحيي الجيش العربي السوري والشكر الكبير للرئيس ‏الأسد
سوريا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع الاحتلال “الإسرائيلي”
المقداد ولافروف يناقشان نتائج لقاءات “أستانا 15” ويؤكدان أهمية استمرار الجهود المشتركة
حقول النفط والاعتداءات الإسرائيلية.. مخرجات البيان الختامي لـ أستانا 15
بين “قيصر” و”قسد”.. مرضى السرطان شرقي سوريا: حياةٌ مهددة بالخطر
“داعش” ينفذ عملياته في منطقة تحوي أهم القواعد الأمريكية في الحسكة
“الأناضول”: روسيا تشكّل فصائل محلية في القامشلي
بدء أعمال أستانة 15 وواشنطن ترفض المشاركة بصفة “مراقب”
انسحابٌ من مناطق وتثبيتٌ في أخرى: «إعادة انتشار» أميركية في شرق الفرات
روسيا تحذّر مجدداً من استفزاز كيميائي يحضّر له المسلحون في إدلب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مفاوضات علنية مرتقبة بين الحكومة السورية و”قسد”
ضجة في شمال سوريا بعد ظهور العلم السوري على شحنة مساعدات تركية
الجعفري يؤدي اليمين نائبا لوزير خارجية سوريا
قاذفات استراتيجية نووية روسية الى سوريا؟

شركة أمن معلومات تدعو إلى حذف تطبيق “SHAREit” بعد اكتشاف ثغرات أمنية

دعت شركة “Trend Micro” لأمن تكنولوجيا المعلومات جميع مستخدمي تطبيق “SHAREit” لإلغاء اشتراكهم به بعد أن وجدت العديد من الثغرات الأمنية به.

وجاء في تقرير الشركة وفق “سكاي نيوز” بأنه “يمكن إساءة استخدام الثغرات لتسريب بيانات المستخدم الحساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق”.

وتابعت “شاركنا الثغرات مع الشركة قبل 3 أشهر، لكنها لم تصدر بعد تحديثات ونتيجة عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه”.

وأضافت ” قررنا الكشف عن نتائج بحثنا لأن العديد من المستخدمين سيتأثرون بهذا الهجوم وعليه يجب على جميع المستخدمين الغاء التطبيق”.

يذكر أن “SHAREit” تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين أجهزة التي يتوفر بها “واي فاي” ويعتبر التطبيق شهيراً في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر “Google play”.