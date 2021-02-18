شركة أمن معلومات تدعو إلى حذف تطبيق “SHAREit” بعد اكتشاف ثغرات أمنية

دعت شركة “Trend Micro” لأمن تكنولوجيا المعلومات جميع مستخدمي تطبيق “SHAREit” لإلغاء اشتراكهم به بعد أن وجدت العديد من الثغرات الأمنية به.



وجاء في تقرير الشركة وفق “سكاي نيوز” بأنه “يمكن إساءة استخدام الثغرات لتسريب بيانات المستخدم الحساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق”.



وتابعت “شاركنا الثغرات مع الشركة قبل 3 أشهر، لكنها لم تصدر بعد تحديثات ونتيجة عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه”.



وأضافت ” قررنا الكشف عن نتائج بحثنا لأن العديد من المستخدمين سيتأثرون بهذا الهجوم وعليه يجب على جميع المستخدمين الغاء التطبيق”.



يذكر أن “SHAREit” تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين أجهزة التي يتوفر بها “واي فاي” ويعتبر التطبيق شهيراً في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر “Google play”.