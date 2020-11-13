شركات توصل المواد المدعومة للمواطنين الذين لايملكون وقت لاستلامها وحماية المستهلك تتدخل

منعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شركات تعمل على إيصال مخصصات المواطنين من المواد المدعومة (سكر، رز، غاز) إلى منازلهم، بحال لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستلامها بأنفسهم.



ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك" صورة إعلان لشركة تدعى "فريند ديلفري"، تقوم بهذا النشاط وتدعو المواطنين الذين وصلتهم رسالة المخصصات لكن ليس لديهم وقت لاستلامها إلى التواصل معها وتزويدها بعنوان المعتمد، لتوصلها هي إليهم.



ولفتت الوزارة إلى أن هذا النشاط ممنوع، واعتبرته متاجرة بالمواد المدعومة، وبيّنت أن غرامته مليون ليرة سورية وسجن لمدة عام .