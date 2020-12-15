شرقي الفرات.. مظاهرات ضد “قسد” والأخيرة تداهم منازل المدنيين بمساندة مروحيات أمريكية

في ظل استمرار ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، بممارساتها بحق أهالي منطقة شرقي الفرات السوري، خرج أهالي تلك المناطق بالمزيد من المظاهرات والاحتجاجات ضد “قسد” والاحتلال الأمريكي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه خرج اليوم الثلاثاء، أهالي قرية الشعيطات في مفرق القهاوي التابعة لبلدة أبو حمام في ريف ديرالزور الشرقي، بمظاهرة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من سجون “قسد”وفتح معبر الشعيطات الواصل مع مناطق التي الدولة السورية.



كما خرج أمس الاثنين، أهالي قرية رويشد في ريف دير الزور الشمالي بمظاهرة احتجاجية ضد ممارسات “قسد”، وقطع المتظاهرون خلالها طريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور احتجاجاً على سيطرة “قسد” والاحتلال الأمريكي على آبار النفط شمال دير الزور وتهريبها.



وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من “قسد” اليوم الثلاثاء، بدعم من مروحيات تابعة للاحتلال الأمريكي عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت ثلاثة أشخاص أحدهم كان قيادي سابق في ميليشيا “قسد”.



وفي الوقت ذاته، تستمر الهجمات التي تستهدف ميلشيا “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها، حيث أفاد “المرصد” المعارض بأنه أُصيب اليوم عنصر من “قسد” إثر استهداف مجهولون بالأسلحة الرشاشة نقطة لـ”قسد”.



يشار إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تشهد حالة فلتان أمني واحتجاجات من القاعدة الشعبية ضد سياسة “قسد” والاحتلال الأمريكي، وذلك في ظل عجز “قسد” عن السيطرة على حالة الفلتان الأمني المتفشية، واستمرارها بالتضييق على المدنيين.