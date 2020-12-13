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شرطي مرور يلقي القبض على أحد النشالين بالجرم المشهود

كشف رئيس فرع المرور في حمص العميد رضوان الحجي عن تمكن أحد عناصر فرع المرور من إلقاء القبض بمفرده على أحد النشالين بالجرم المشهود خلال قيامه بمهامه كشرطي مرور في أحد الشوارع بحي المحطة في المدينة.

وأوضح أن الشرطي عماد حلوم سمع صراخ امرأة تنادي «حرامي حرامي» بالشارع خلال وقوفه في نقطة عمله لتنظيم السير ولاحظ شخصاً مشتبهاً به يحاول الهرب راكضاً بعد قيامه بنشل حقيبة نسائية من يد المرأة التي كانت تصرخ، ما استدعى تدخل الشرطي على الفور الذي قام بملاحقة السارق ومتابعته وحده لمسافة نحو 300 متر وإلقاء القبض عليه متلبساً.

وأشار إلى أن الشرطي قام بإبلاغ رؤسائه الذين قدموا للمؤازرة وتمَّ تسليم السارق لدورية من قسم شرطة الشماس وتم تنظيم الضبط اللازم لمتابعة التحقيق مع النشال وتقديمه إلى القضاء المختص أصولاً بعد أن تم أخذ إفادة المرأة وإعادة حقيبتها لها.

وبيّن العميد الحجي أن قائد شرطة المحافظة اللواء محمد الفاعوري قام بتكريم ومكافئة الشرطي المذكور لشجاعته في إلقاء القبض على السارق وحده والقيام بمهامه الشرطية على أكمل وجه.

 


الوطن