شخص يستغل سفر صديقه ليسرق منزله

بدأت قصة اليوم عندما اعتاد أحد الأشخاص ويدعى "ن" على الخروج برفقة صديقه المقرب المدعو "ش" إلى أحد المقاهي ومجالسته بالساعات وتبادل الأحاديث كونهما على معرفة منذ سنوات وفي يوم أخبره أنه مضطر للسفر مع عائلته لعدة أيام وأنه لن يستطيع السهر معه لمدة أيام.



"الصديق المقرب" (ش) مستغلا ما كان يخبره له صديقه عن أوضاعه وأمور بيته خطط لسرقة منزل صديقه في منطقة كشكول خلال غيابه حيث علم مسبقا من خلال أحاديث دارت بينهما أن صديقه يمتلك مبلغ مالي يضعه ضمن منزله كونه لا يؤمن بالمصارف إضافة لوجود مصاغ ذهبي أيضا.



وبالفعل انتظر لمنتصف الليل واستطاع دخول منزل صديقه من خلال تسلق الشرفة حيث احضر ما يلزمه من معدات وبعد أن سرق ما خف وزنه وغلا ثمنه قرر الهرب كما دخل لكن حظه العاثر جعله يوقع محفظته على الشرفة عند هروبه دون أن ينتبه لذلك .



وفي اليوم الثاني تفقد محفظته لكنه لم يجدها فظن أنه أوقعه أمس في طريق العودة للمنزل ولم يخطر بباله أن تكون سقطت على شرفة منزل صديقه الذي عاد بعد أيام من سفره ليجد منزله قد سرق وليعثر على محفظة صديقه على الشرفة.



على الفور تقدم بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي مفادها أن صديقه قام بسرقته مستغلاً سفره واسقط محفظته خلال هروبه وبدلالته لمنزل المدعو "ش" تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله عثر على مبلغ من المال والمصاغ الذهبي.



وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بسرقة منزل صديقه بعد أن أخبره بسفره لعدة أيام ولعلمه بوجود المال .

صاحبة الجلالة