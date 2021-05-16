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شجار بالأسلحة النارية يودي بحياة شابة في حلب

أودى شجار حصل بين عدة أشخاص في مدينة حلب بحياة شابة نتيجة إصابتها بطلق ناري طائش من الأسلحة التي استخدمها المتشاجرون في حي “الحميدية”.

وأوضحت مصادر طبية ان “الشابة تبلغ من العمر 28 عاماً، وفارقت الحياة نتيجة تعرضها لإصابة في العنق أثناء تواجدها على شرفة منزلها”.

ولم يعرف بدايةً مصدر الرصاص الطائش الذي أصاب السيدة، لتنشر وزارة الداخلية بعد ساعات من الحادثة أن شجاراً تطور لإطلاق نار كان سبباً بإصابة الشابة ووفاتها.

وذكرت ان دوريات الشرطة ألقت القبض على أحد مطلقي النار أثناء الشجار، وصادرت بندقيته الحربية”، مشيرةً بذات الوقت إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة والبحث جاري عن بقية المتوارين.

وسبق أن سجلت في مدينة حلب حادثة مشابهة خلال الشهر الحالي في حي “صلاح الدين”، أصيب نتيجتها 7 أشخاص جراء انفجار قنبلة يدوية رماها أحد الأشخاص أثناء شجار دار بين مجموعة شبان.

 



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