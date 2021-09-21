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شبكة لسرقة الجوالات بالتعاون مع 3 محلات في برج دمشق

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة المرجة في دمشق أنه عثر على جواله المسروق معروض للبيع على صفحة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم توقيف الشخص الذي يعرض الجوال المسروق للبيع ، وتبين أنه يدعى (وائل . أ) وبتفتيشه عُثر بحوزته على ستة أجهزة خليوية متنوعة، ومبلغ مالي وقدره  ثمانمائة ألف ليرة سورية وعدة شرائح خليوية، وتبين أن الأجهزة التي بحوزته مسروقة ويعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعها باسم صفحة لفتاة تدعى ( لمى )، وبالتحقيق معه اعترف أنه  يتعامل مع النشالين ويقوم بشراء الأجهزة الخليوية المسروقة منهم ، ويعمل على كسر الأرقام التسلسلية لتلك الأجهزة بالتعاون مع ثلاثة أشخاص  يعملون في محلات ضمن برج دمشق، وهم المدعوين (مرهف . أ) و(مصطفى . خ) و(محمد. ض) والذين تم إلقاء القبض عليهم ومصادرة الأجهزة التي يستخدمونها في كسر الأرقام التسلسلية للأجهزة،  وهي ( جهاز لاب توب، وثلاثة أجهزة بوكس)، وضبط لديهم (13)جهاز خليوي مسروق، ومبلغ مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية وعدة شرائح خليوية لأصحاب الأجهزة المسروقة، وبالتحقيق معهم اعترفوا ببيع الأجهزة الخليوية بموجب عقود بيع وهمية مزورة باسم المواطنة (لمى) التي فقدت هويتها الشخصية وتم عرض صورة هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي فاستغل المقبوض عليهم صورة هويتها لكتابة عقود مزورة باسمها لسهولة بيع الجوالات المسروقة.

تم تسليم الأجهزة المستردة إلى أصحابها، ومازالت التحقيقات مستمرة  مع  المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.