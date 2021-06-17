شاطئ للفقراء بأسعار رمزية الشهر القادم

بدأ وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بعد ظهر أمس زيارة عمل لمحافظة طرطوس تستغرق يومين يتفقد خلالها العديد من المشروعات والمنشآت السياحية ويطلع على جميع جوانب القطاع السياحي والتحضيرات الجارية لموسم الاصطياف لهذا العام.



الزيارة بدأها مرتيني بلقاء مع المحافظ صفوان أبو سعدى بحضور رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة ومدير السياحة يزن الشيخ، حيث تم خلاله بحث برنامج الزيارة وأهم الموضوعات والقضايا التي ترى المحافظة ضرورة معالجتها بمساعدة وزارة السياحة والحكومة بهدف تحسين الواقع السياحي وزيادة مساهمته في التنمية.



وبعد اللقاء أوضح وزير السياحة أن لزيارته الحالية إلى محافظة طرطوس ثلاثة أبعاد أو أهداف: الأول تفقد المشاريع السياحية التي هي قيد التنفيذ والمنشآت السياحية التي تم تأهيلها أو لا تزال قيد التأهيل من أصحابها في رسالة حكومية تعكس الدعم الكامل لهؤلاء حاضراً ومستقبلاً، والثاني اختيار العديد من المواقع لإقامة شواطئ مفتوحة على البحر لمصلحة ذوي الدخل المحدود واستكمال التحضيرات لإنجاح الموسم السياحي، والثالث وضع اللمسات النهائية لإقامة شاطئ شعبي بمعايير نموذجية في موقع شاطئ الكرنك من السورية للنقل والسياحة بالتعاون مع المحافظة ومجلس مدينة طرطوس، حيث سيتضمن هذا الموقع -الذي سيوضع الجزء الأول منه في الخدمة في تموز القادم- شاليهات وأماكن للإقامة بأسعار رمزية وألعاب مائية وخدمات شاطئية كاملة.



وأضاف مرتيني في تصريحه: إضافة لما تقدم سيتم خلال الزيارة الاجتماع مع الاتحاد المهني لنقابات العمال والخدمات العامة والمكتب التنفيذي للمحافظة، واللقاء مع غرفة سياحة طرطوس المتميزة بنشاطاتها وعملها، والقيام بجولة للمنشآت التعليمية التابعة للوزارة وعدد من المشاريع السياحية وقلعة الكهف ومغارة جوعيت في ريف الشيخ بدر.



الوطن