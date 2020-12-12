شاب يقتل فتاة تكبره 12 عاما بعد علاقة غير شرعية جمعتهما

أكد مصدر في قيادة شرطة حماة أنه تم القبض على قاتل الفتاة ــ وعمرها 33 سنة ـ التي عثر على جثتها في أحد أحياء مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.



وأوضح المصدر أن مركز الأمن الجنائي بمحردة تمكن من القبض على القاتل وهو من حلفايا وعمره 21 سنة، بعد ساعة من إعلامه ، باكتشاف جثة المغدورة.



وكشف المصدر أن المغدورة (م.ج) من أهالي مدينة مورك بريف حماة الشمالي ، وبحسب تقرير الطب الشرعي كانت قد قتلت عند الثانية من بعد ظهر أول من أمس ، ورماها القاتل بمنزل مهجور .



وأوضح أن القاتل كان على علاقة غير شرعية مع المغدورة التي كانت تطالبه بالزواج منها ، ولكنه قتلها للتخلص منها وسلبها مصاغها.



ولفت المصدر إلى أنه عثر بثياب المغدورة على ورقة مدون فيها أسماء وأرقام جوالات ، وبتتبعها تم الاستدلال على القاتل الذي أفادت معلومات بوجود علاقة تربطه بها ، وألقي القبض عليه ببلدة معردفتين بريف حماة.



وأكد المصدر أنه سيتم تقديم القاتل للقضاء المختص بعد استكمال الإجراءات القانونية.الوطن