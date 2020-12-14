سيارات من دون لوحات تغزو شوارع السويداء.. والمرور يحجز 103 سيارات مخالفة

باتت ظاهرة انتشار السيارات التي لا تمتلك لوحات نظامية واقعاً يفرض نفسه على ساحة المحافظة ويطرح العديد من التساؤلات لدى الأهالي عن كيفية وجود تلك السيارات ودخولها إلى المحافظة بطرق غير قانونية.



رئيس فرع المرور في السويداء العقيد جمال السعيد أكد انتشار دوريات جوالة تابعة لقسم المباحث مهمتها الأساسية البحث عن السيارات المطلوبة والمسروقة وغير القانونية حيث تم حجز ما يزيد على 103 سيارات مخالفة حتى تاريخه.



ولفت إلى أنه تم التوجيه لعناصر فرع المرور كذلك بمتابعة ظاهرة الدراجات النارية من قبل دورية تخرج يومياً بإمرة ضابط لمعالجة ظاهرة قيادة الدراجات بطريقة فوضوية مسببة الهلع والحوادث ضمن شوارع المدينة إضافة إلى حملات لمصادرة الدراجات النارية المخالفة حيث تمت مصادرة أكثر من 140 دراجة نارية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.



وأشار إلى أن عدد المخالفات منذ بداية العام الحالي تجاوز الـ9 آلاف مخالفة مرورية منها ما يزيد على 2400 مخالفة زيادة سرعة ونحو 900 مخالفة استعمال جوال في حين وصل عدد الحوادث إلى 181 نجم عنها 7 وفيات و89 جريحاً و79 موقوفاً.





الوطن