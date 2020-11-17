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سي ان ان: ترامب يعتزم خفض مزيد من القوات في العراق وأفغانستان

من المتوقع أن يصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً رسمياً، الأسبوع الجاري لبدء انسحاب إضافي للقوات في أفغانستان والعراق، قبل مغادرته منصبه في 20 كانون الثاني المقبل.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، الإثنين، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "البنتاغون أصدر إشعاراً للقادة، يعرف باسم "أمر تحذير"، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أفغانستان و2500 في العراق بحلول 15 كانون الثاني، وسط توقعات بإصدار ترامب لقرار خفض القوات في البلدين.

ويوجد حالياً بحسب تقديرات الشبكة ما يقرب من 4 آلاف و500 جندي أمريكي في أفغانستان و3 آلاف جندي في العراق.

وفي هذا الصدد، أرسل الموكل بتسيير أعمال وزارة الدفاع الأمريكية، كريستوفر ميللر، رسالة تبدو متناقضة إلى الجيش، قائلاً: "الولايات المتحدة يجب أن تواصل معركتها ضد القاعدة والقوى الإرهابية التي كانت وراء أحداث 11 أيلول، بينما قال أيضاً إن "الوقت قد حان لإعادة القوات إلى الوطن".

ويدور حديث على وسائل الإعلام بأن ترامب يريد أن يسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وأفغانستان قبل نهاية ولايته الرئاسية، وينبع هذا التوقع من التغييرات التي أحدثها الرئيس الأمريكي في  وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية.