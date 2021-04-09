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سي إن إن: سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا

أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، بحسب ما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن تواجد القوات الأمريكية في البحر الأسود هو أمر روتيني، ولكن إرسال السفن الحربية في هذا الوقت، "يوجّه رسالة خاصة إلى موسكو، بأنّ الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب".

وأضاف المسؤول أن الطائرات الاستطلاعية للقوات البحرية الأمريكية تواصل تحليقاتها فوق البحر الأسود لمتابعة النشاط العسكري الروسي في المنطقة.

وأكد المسؤول أن القوات الأمريكية "ستكون مستعدة للرد" في حال أي "تحرك هجومي" من قبل القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى قد أعربت عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، فيما أكدت موسكو أن تنقل القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا يهدد أحداً.