سوريون في عرسال بقبضة الجيش اللبناني بتهمة الانتماء إلى “داعش”

أصدر الجيش اللبناني، بياناً أعلن فيه عن اعتقال عدد من الأشخاص ينتمون لتنظيم “داعش”.



وأوضح بيان الجيش، أنه تم توقيف 18 شخصاً بينهم سوريون، في بلدة عرسال شرق لبنان، يعملون ضمن خلايا مرتبطة بتنظيم “داعش”.



وقال البيان المذكور: إن “مديرية المخابرات أوقفت في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش”، مضيفاً: إن “الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية”.



ولفت بيان الجيش، إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزة الموقوفين، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن قبل أيام، عن إلقاء القبض أيضاً على 5 أشخاص، بينهم سوري، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، ويُشتبه بمشاركتهم في إضرام النيران في مبنى البلدية، وبأعمال التخريب، علاوةً على أن السوري هو أنس إدريس، الناطق الرسمي السابق لما يسمى مجلس الثورة في حمص والملقب باسم أحمد القصير وهو أحد مؤسسي “لواء الفاروق” الإرهابي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.



تجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني، ينفذ عمليات ومداهمات بين الحين والآخر، ويعتقل مسلحي خلايا مرتبطة بتنظيم “داعش”، كان آخرها في شهر أيلول الفائت، حيث تم إلقاء القبض على خلية كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.