سورية على موعد مع منخفض قطبي وأجواء سيبيرية

تستمر الأجواء المستقرة اليوم وغداً وتكون دافئة عموماً، مشمسة إلى غائمة جزئياً على كافة المحافظات السورية مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتسجل نحو 19 درجة نهاراً..



يوم الإثنين، تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء غائمة جزئياً بشكل عام مع هبات رياح غربية نشطة على فترات، وخلال ساعات الليل يبدأ تأثير أولى كتل المنخفض الجوي القطبي بدءاً من السواحل السورية..



واعتباراً من ساعات صباح يوم الثلاثاء تسيطر أجواء المنخفض القطبي على كامل الأراضي السورية ويستمر هذا المنخفض على عدة جبهات قد تطول حتى يوم 26 شباط



العديد من نماذج الطقس العالمية تتوقع بأن الثلوج ستكون حاضرة على كثير من المناطق في سورية وشرق المتوسط ويتوقع تساقطها على العاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية خلال هذا المنخفض ولكن لا يمكن تحديد الإرتفاعات والكميات فالتغييرات واردة حتى اللحظة ولكن من المؤكد بأن المنخفض سيحمل معه الأمطارعلى مختلف المناطق مع سيطرة لأجواء سيبرية باردة وتحذير من تشكل الصقيع على ارتفاعات متدنية.



المصدر: هوى الشام - أغيد الشريف