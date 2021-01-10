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سورية تطرح مناقصة عالمية لشراء 25 طن من الرز

أفاد متعاملون أوروبيون بأن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية الحكومية السورية طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من الرز.

وقال المتعاملون: “إنه من المقرر إغلاق المناقصة في التاسع من شباط المقبل” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتطلب المناقصة رزا أبيض صينياً/مصرياً قصير الحبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، والشحن مطلوب في غضون ثلاثة أشهر من تأكيد الطلب.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قد أعلنت أمس الأربعاء عن مناقصة داخلي/خارجي لتأمين مادة رز صيني أبيض “حبة قصيرة مصرية” صنف ثالث أو رابع وفقا للشروط الفنية ودفتر الشروط الحقوقي والمالي المنظمين لهذه الغاية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الكمية المطلوبة 25 ألف طن، مبينة أن تقديم العروض بدأ أمس الأربعاء في دائرة المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويستمر حتى نهاية الدوام من يوم السبت 9-2-2021، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط على موقعها في الإنترنت.