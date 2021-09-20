سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة

تشارك الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد حيث من المقرر أن تقوم الجمعية العامة بإجراء مناقشة عامة حول القضايا والبنود المدرجة على جدول أعمالها.



وسيجري الوزير المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.



وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة يوم الاثنين الـ 27 من أيلول الجاري والذي سيتضمن موقف سورية من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سورية والمنطقة.



هذا وسيضم وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الوزير المقداد كلاً من الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.