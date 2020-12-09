سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل

دانت وزارة الخارجية والمغتربين السوريين الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة بحق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق عدد من المداخل لقرى الجولان المحتل.



وبينت الخارجية أن قوات الاحتلال منعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري بنصب التوربينات الهوائية.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين: أن سورية تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل وتحذر من مغبة المضي في تنفيذها وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها.



وأضافت أن سورية تجدد دعمها اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.



وشددت الخارجية على رفض سورية الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها انتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 497 القاضي باعتبار قرار " اسرائيل " بفرض ولايتها على الجولان باطل.

وأكدت الخارجية: أن سورية تطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي للعدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان.



وبينت أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وستعمل على إعادته كاملا بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي.