سوريا على موعد مع 3 ليالي شديدة البرودة و”سيبيرية”

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستستمر بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة يمتد في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائماً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط حبات البرد، بينما يكون الهطول ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر ويتدنى مستوى الهطول الثلجي ليلاً حتى 1000 متر، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وبالنسبة لطقس غداً الأربعاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويميل الطقس للاستقرار تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويكون غائماً إلى ماطر في أغلب المناطق وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 800 متر خلال ساعات الصباح، ويكون الهطول ممزوجاً بالمطر دون هذا الارتفاع.



من جهته، الدكتور رياض قره فلاح أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين المحلي: “تؤثر الجبهة الباردة من المنخفض على المنطقة الساحلية ولاحقاً تصل إلى المنطقة الجنوبية والبادية، وستترافق الجبهة الباردة مع انخفاض في درجات الحرارة وستهبط دون الصفر في الداخل مع هطولات ثلجية وهي مؤكدة صباح الأربعاء والخميس على الجبال والثلوج على جبال الساحل على ارتفاع يزيد عن 1000 متر”.



وكشفَ الدكتور قره فلاح أن “المنخفض ينتهي تماماً مع منتصف يوم الأربعاء القادم”، مع احتمالية كبيرة لحدوث منخفض أخر في منتصف الأسبوع القادم”.



يذكر أنه اعتباراً من ليل الأربعاء وحتى 3 ليالي على الأقل ستكون الأجواء في سوريا شديدة البرودة سيبيريه جافة خصوصاً في دمشق والمناطق الجنوبية وستكون الحرارة ما بين 0 لـ 2 تحت الصفر، حسب توقعات صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية.