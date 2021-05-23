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سوريا تشارك في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية بـ 33 طالباً

بدأت اختبارات الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية APIO لعام 2021 الذي تنظمه إندونيسيا “عن بعد” بمشاركة 35 دولة، من بينها سوريا ويشارك فيها طلاب الأولمبياد العلمي السوري.
 
وأشارت “هيئة التميز والإبداع” إلى أن “جميع أعضاء الفريق الوطني للمعلوماتية والبالغ عددهم 33 طالباً يشاركون في هذا الأولمبياد من خلال 5 مراكز امتحانية.
 
ويتوزع الطلاب في المراكز الامتحانية على نحو: “حلب 11 طالباً ودمشق 5 طلاب واللاذقية 8 طلاب وحمص 6 طلاب وطرطوس 3 طلاب”.
 
وتستمر الاختبارات وفق بيان الهيئة ” 5 ساعات متواصلة وتتضمن مسائل برمجية عالية المستوى”.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي الثالثة عشرة لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية الذي تتنافس فيه نخبة من أقوى دول آسيا والمحيط الهادي كاليابان والصين وروسيا وإيران.
 
يذكر أن سوريا حققت في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية 3 ميداليات برونزية، في مجمل المشاركات. 