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سوريا تتسلم دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيكV” الروسي اليوم

أفادت مصادر بأن سوريا ستتسلم شحنة كبيرة من لقاح “سبوتنيك V”، إلى جانب مسحات خاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد

ووفقاً للمصادر فإنه من المتوقع أن يتم تسليم الشحنة في مطار دمشق الدولي بحضور وزير الصحة السوري والسفير الروسي في دمشق، وممثلين عن منظمات إنسانية تعمل على الأراضي السورية.

وفي 22 من شهر شباط الفائت، أعلنت سوريا إجازة استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19 على أراضيها، بحسب ما أكده بيان نقله وسائل إعلام روسية عن السفارة السورية في موسكو، وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V”من قبل وزارة الصحة الروسية في آب الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكانت وزارة الصحة دعت في 5 من شهر أيار الفائت الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) التسجيل عبر منصة إلكترونية في موقع الوزارة، وأفاد الوزير حسن غباش، حينها بأن الأولوية في اللقاح للأطباء والممرضين والفنيين والعاملين في المشافي، وتأتي الأولوية في المرتبة الثانية لكبار السن الذين سيتلقون بعد التسجيل عبر المنصة رسالة عبر الهاتف المحمول عن مكان وزمان تلقي اللقاح.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مؤخراً أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو مكافحة “كوفيد-19″، بتطعيم 70% من سكان كل دولة من دول العالم بحلول أيلول عام 2022، مشيراً إلى أنه يمكن السيطرة على الجائحة بتوفير 11 مليار جرعة من الأدوية الوقائية.