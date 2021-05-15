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سوري ينوي دخول موسوعة غينيس من خلال شرب المتة لمدة أسبوع!

تدوالت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن رجل أعمال سوري ينوي تشكيل فريق لدخول موسوعة غينيس من خلال شرب المتة.

وبحسب ما جاء في المنشور المتداول، أعلن رجل الأعمال السوري علي محمد عن رغبته بإنشاء فريق لتحطيم رقم غينيس بشرب المتة.

والشروط وفق ماتم تداوله، القدرة على شرب المتة لمدة أسبوع كامل (مع توفير كافة مستلزمات القعدة من شيبسات ومقرمشات وتسالي ومسلسلات على حساب رجل الأعمال).

أما الجائزة بحسب المنشور، فهي 10 مليون ليرة مع تسجيل اسم الفائزين بموسوعة غينيس ودخول التاريخ.

وتوالت التعليقات على هذا الخبر بين مؤيد ومعارض، فبعض الناشطين اعتبروا ذلك أمر جيد بالنسبة لفريق سوري، وآخرون رؤوا أن الجائزة قليلة، وهناك من اعتبر أن هناك أمور أهم ومشاكل يمكن صرف هذا المبلغ عليها.