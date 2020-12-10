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سوري يقتل زوجته وبناته الثلاثة في تركيا

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في مدينة غازي عنتاب التركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 4 مرات على لاجئ سوري بتهمة قتل زوجته وبناته الثلاث.

وقالت وسائل إعلام إن” المحكمة حكمت على المدعو “عبد الحنان.ع” سوري الجنسية، بالسجن المؤبد المشدد 4 مرات بعد إدانته بقتل زوجته “عائشة. ف” (39 عاماً) وبناته الثلاثة “حنين” (13 عاماً) و”نور الهدى” (11 عاماً) و”روان” (8 أعوام)”.و أقدم الجاني على قتل زوجته وبناته بواسطة أداة حادة على الرأس، في منزله بمنطقة “وطن” بغازي عنتاب، في الـ 25 من كانون الثاني 2019.

وقال في المحكمة: “لست مجنوناً لارتكاب مثل هذا العمل، أحب بناتي وزوجتي كثيرا، أنا لست مذنباً”.

يذكر أن الجاني أخبر الشرطة ساعة الحادثة بأنه خرج ليشتري بعض الحاجيات ولدى عودته فوجئ بزوجته وأطفاله مضرجين بدمائهم.

ولدى تكرار استجوابه، أدلى الجاني بإفادات متناقضة ما جعل الشرطة تشتبه بإقدامه على ارتكاب الجرم، وهذا ما تأكّد لاحقاً بعد عمليات التحقيق الدقيقة واعتراف الجاني بجرمه.