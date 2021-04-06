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سوري يقتل زوجته طعنا بالسكين في فرنسا

أقدم لاجئ سوري على قتل زوجته في فرنسا، عن طريق الطعن بسكين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وسائل اعلام فرنسية أن “إمرأة سورية تبلغ من العمر 35 عاماً، توفيت متأثرةً بجراحها بعد إصابتها بعدة طعنات بسكين على يد زوجها البالغ من العمر 45 عاماً”.

وقالت صحيفة “باريس نورماندي” إن “الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الزوج، وفتحت تحقيقاً في الجريمة، والتي راحت ضحيتها أم لخمسة أطفال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الزوج، وهو لاجئ في فرنسا منذ العام 2016، أدين من قبل بالسجن بثلاث سنوات ونصف بتهمة تعنيف زوجته وأولاده لكنهم أسقطوا حقهم عنه”.

وكان شهود أخبروا الشرطة بأن الزوج دائماً ما كان سكيراً وان زوجته تحاول منعه من الشرب لكن كانت تتعرض للضرب والتعنيف.

 



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