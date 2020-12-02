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سوري يطعن شابين سوريين بسبب فتاة في تركيا

ذكرت مواقع إخبارية تركية أن “شاباً سورياً أقدم على طعن شابين سوريين آخرين في ولاية بورصة التركية، وذلك بسبب خلاف وقع بينهم”.

وقالت المواقع إن “الخلاف الذي أدى إلى إقدام الشاب السوري، على طعن السوريين الآخرين، وقع بين الطرفين بسبب فتاة”.

وأفاد موقع “تركيا بالعربي” أنّ “الشاب أقدم على طعن الشابين بالسكين في حديقة بمنطقة “عثمان غازي” الكائنة في ولاية بورصة التركية، وهو المكان الذي التقت فيه مجموعة الشبان، ونشب بينهما جدل سرعان ما تحول شجار وعراك بين الطرفين”.

وأضاف الموقع، أنه “وأثناء الشجار استل أحد الشبان سكيناً كانت مربوطة على خصره، وأقدم على طعن السوريين الآخرين في مناطق مختلفة من جسدهما”.

وتمكن الشاب من الفرار من المكان، عقب ذلك، بحسب الموقع، و ما تزال عمليات البحث عنه جارية .

ولفت الموقع إلى أنّ “سكاناً يقيمون في المنطقة المذكورة، اتصلوا بفرق الإسعاف، التي حضرت بدورها إلى المكان ونقلت الشابين المصابين إلى مشفى “تشاكيرغا” الحكومي”.