سناك يقدم همبرغر فاسدة خلال أيام العيد ... رقابة دمشق الصحية تصادر 11 كغ منها

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في دمشق، خلال أيام العيد، محل وجبات سريعة (سناك) في منطقة عرنوس، يقوم ببيع همبرغر فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك.



وفي التفاصيل بينت المديرية أن عناصرها خلال جولاتهم على الأسواق والمحال التجارية أيام العيد، ضبطوا 11 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة المفرومة مسبقاً، ومعدة بطريقة الهمبرغر في أحد محال الوجبات السريعة بمنطقة عرنوس.



وأوضحت المديرية أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة بشكل فوري، وتنظيم الضبط اللازم لإغلاق المحل لمدة غير محددة.



الوطن