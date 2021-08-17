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سمع بوفاة ابنيه في حادث فمات

توفي مصري يعمل موجه بالتربية والتعليم بعد أن سمع بخبر حادث تصادم طريق منفلوط  وان والديه من الضحايا  متأثراً بالصدمة عندما تلقى النبأ.

وعقب ساعات من وفاة الشقيقين في الحادث، تعرض والدهما لأزمة قلبية أودت بحياته حزناً على أبنائه.

ولقي شباب مصرعهم في حادث تصادم سيارتين بطريق منفلوط، بينهم شقيقان نتيجة احتراق سيارتين (ملاكي) عقب التصادم.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً من مركز الشرطة يفيد بمصرع كل من رامز مجدي صادق، ومصطفى حسين خليف، وديفيد ناجح كميل، وستيفين ناجح كميل في حادث تصادم لسياراتهم بسيارة نقل واشتعال السيارتين.

 


وكالات