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سلطات الاحتلال تستولي على إراضٍ في قرية كيسان شرقي بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بالاستيلاء على 48 ألف و700 دونم في قرية كيسان شرقي بيت لحم. 

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة "وفا"، بأنّ قرار الاستيلاء يقضي بتحويل الأراضي التي تعود لعائلة عوض الله، إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ". 

وأضاف أنّ هذا القرار يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة "آبي هناحل". 

هذا واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية وممارسات استفزازية. 

كذلك قامت شرطة الاحتلال بالتدقيق في هويات الأهالي عند باب المجلس في محيط المسجد الأقصى. 