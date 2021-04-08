سلة رمضانية بنصف السعر في صالات السورية للتجارة .

أكد مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع "المشهد" : يتم وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة المقبلة في شهر رمضان المبارك من قبل القائمين على السورية للتجارة .



وأضاف : سيتم طرح سلة رمضانية في كل الصالات التابعة لمؤسسة السورية للتجارة بالمدن والأرياف مع بداية شهر رمضان المبارك، بقيمة 25 ألف ليرة، تحتوي على عدد من المواد الغذائية المغلفة والمعلبة .



وقال المصدر : تضم السلة الرمضانية علبة سمنة 2 كيلو غرام، سكر، رز، برغل، شعيرية، معكرونة، رب بندورة، عدس مجروش والملح .



ونوه المصدر إلى أن سعر السلة الرمضانية خارج الصالات تصل لحوالي ال 50 ألف ليرة سورية .