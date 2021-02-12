سكر حمص: سنضطر لرفع سعر زيت القطن 100 بالمئة

كشف مدير "شركة سكر حمص" عبدو محمود، عن ارتفاع سعر طن مادة بذر القطن المستجرة من "مؤسسة حلج وتسويق الأقطان" ليصبح بـ390 ألف ليرة بدل 125 ألف ليرة، ما سيتسبب برفع زيت القطن المنتج في الشركة بنسبة لا تقل عن 100%.



وأضاف محمود أنه تم إيقاف معمل الزيت مدة 10 أيام مؤخراً لإجراء الصيانات الجزئية، بهدف الحفاظ على الآلات وجاهزيتها والحفاظ على جودة المنتجات، لافتاً إلى أنه تم إنتاج 669 طن زيت قطن مكرر خلال العام الماضي.



وأشار إلى أن قيمة مبيعات الشركة من كامل منتجاتها الرئيسية (خميرة طرية وكحول طبي وزيت قطن مكرر وصابون)، ومنتجاتها الثانوية (كحول صناعي وغاز كربون وكسبة ناعمة)، بلغت خلال العام الماضي 6.5 مليارات ليرة.



وارتفعت أسعار زيوت القلي ضمن سورية منذ نهاية العام 2019، حتى وصل سعر ليتر زيت دوار الشمس حالياً في أسواق دمشق إلى 6 آلاف ليرة سورية، بينما سعره في آخر نشرات التموين 3,200 ليرة، ويباع بـ2,900 ليرة عبر البطاقة الذكية.



وأُعيد توزيع زيت القلي ضمن صالات "السورية للتجارة" عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، بعدما كان سعر الليتر 800 ليرة قبل أن يتوقف توزيعه بنهاية نيسان 2020 لعدم توفر المادة.



الوطن