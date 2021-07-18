سقوط عامل من على ” عامود ” كهرباء أثناء عمله في السقيلبية

سقط العامل إيلي سلوم من قسم كهرباء السقيلبية التابع للشركة العامة لكهرباء حماة، عن عمود الكهرباء أثناء عمله على إصلاح أعطال في المنطقة .



وقال المهندس أحمد اليوسف مدير كهرباء حماة “أن العامل إيلي سلوم من ورشة التوتر المتوسط سقط عن العامود خلال قيامه بعمله حيث تم إسعافه إلى المشفى و تبين إصابته بكسر في الساعد . ”

وأضاف اليوسف : “أجريت عملية جراحية ناجحة للعامل إيلي سلوم و هو الأن بخير و صحة جيدة ويقضي فترة النقاهة .”



وكان العامل علي العجيب من مركز طوارئ الشيخ علي كاسون بريف السلمية قد تعرض لحادثة مشابهة قبل مدة حيث سقط من عامود كهربائي خلال قيامه بإصلاح الأعطال في القرية حيث تعرض لكسر في الحوض حينها .



تلفزيون الخبر