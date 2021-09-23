سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
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سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية

أفاد جيش  الكيان الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية، على خلفية “عطل فني”.
وقال جيش  الكيان الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، إن مسيّرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب “عطل فني”.

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل سقوط مسيرات تابعة لها في سوريا، وتقول إن ذلك بسبب “عطل فني”، فيما أعلنت سوريا لأكثر من مرة أيضا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرات إسرائيلية في سماء البلاد.

وبين الفينة والأخرى، تشن إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في سوريا، تقول إن بعضها يستهدف قوات إيرانية.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن إسرائيل نفذت 14 غارة جوية داخل سوريا منذ بداية العام وقامت طائراتها بتدمير ما يزيد على 40 هدفا.