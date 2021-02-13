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سفير عربي عنّف عضو بالكونجرس الأمريكي بسبب حرب اليمن

كشف موقع "إنترسبت" الأمريكي عن سجال حاد حدث بين سفير الإمارات في الولايات المتحدة "يوسف العتيبة" والنائب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي "رو كانا"، بسبب دعوات الأخير المتكررة لإنهاء حرب اليمن.

ونقل الموقع عن كانا قوله إنّ العتيبة حضر إلى مكتبه، وصرخ في وجهه، بطريقة لم يفعلها معه أي دبلوماسي آخر".

وأضاف كانا "لقد قادني هذا الفعل إلى الاعتقاد بأن هناك غطرسة حقيقية، شعور حقيقي بالاستقواء، شعور بأنه يعتقد أنه قوي للغاية بحيث يمكنه التصرف بهذه الطريقة، وأنا لم أر ذلك حقا من قبل".

على صعيد آخر، قال كانا إن السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة "ريما بنت بندر بن سلطان"، كانت أكثر دبلوماسية في حديثها معه عن حرب اليمن.

ويعتبر "كانا" العضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، من المشرعين الديمقراطيين، الذين ساهموا بإصدار قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف إنهاء الدعم الأمريكي لتحالف السعودية في حربها على اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي عن سحب  الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، وذلك في أول خطاب له بشأن السياسة الخارجية لإدارته منذ انتهاء ولاية "ترامب".