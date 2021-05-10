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سفير إيران الجديد يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية فيصل المقداد

تسلم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى سورية الدكتور مهدي سبحاني.

وأكد السفير سبحاني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران معبراً عن تطلعه إلى العمل مع الجانب السوري من أجل تطوير هذه العلاقات وتعميق الصلة بين الشعبين السوري والإيراني.

وأشار إلى انتصار سورية في حربها على الإرهاب ووقوف بلاده إلى جانبها من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جانبه رحب الوزير المقداد بالسفير سبحاني متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين ومشدداً على أن العلاقات بين سورية وإيران هي علاقات عميقة ومهمة وتلبي تطلعات شعبي البلدين.

وأكد المقداد استعداد وزارة الخارجية لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه السفير سبحاني لأداء مهامه في الجمهورية العربية السورية.