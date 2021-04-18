سفن حربية بريطانية إلى البحر الأسود في أيار

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، نقلاً عن مصادر بحرية رفيعة، أن سفناً حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في أيار، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.



وذكرت الصحيفة، أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي.



وقال التقرير إن مدمرة مسلّحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات، ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط، وتتجه عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.



وتصاعدت التوترات بين موسكو وكييف وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود واندلاع اشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين.



ولم يتسنّ على الفور الإتصال بمسؤولين بوزارة الدفاع البريطانية للتعليق. إلا أن متحدث بإسم الوزارة أكد للصحيفة، أن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع أوكرانيا لمراقبة الوضع، وتواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله، إن «المملكة المتحدة وحلفاءنا الدوليين ثابتون في دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».